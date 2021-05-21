Вечером в пятницу жителей и гостей города ждут на праздничном мероприятие, посвященном 85-летию Волгоградского детско-юношеского центра. Мероприятие будет проходить 21 мая на площадке перед детско-юношеским центром. Гости мероприятия смогут поучаствовать в параде творческих коллективов, а также увидеть концертную и танцевальную программу в исполнении воспитанников центра.

Как сообщает РИАЦ, празднование будет проходить в открытом формате, поэтому попасть на него смогут все желающие. Начало мероприятия в 18:00.