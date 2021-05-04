Начиная с 1 мая из Волгограда начал курсировать ежедневный пригородный поезд до Урюпино. Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», в соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области назначен ежедневный пригородный поезд, следующий по маршруту Волгоград-1 – Урюпино и обратно. Он будет курсировать с 1 мая по 1 сентября.

Со станции Волгоград-1 пригородный поезд № 6805/6817/6820 Волгоград-1 – Урюпино будет отправляться ежедневно в 17:58, прибывать на ст. Урюпино в 00:44.

Со станции Урюпино пригородный поезд № 6819/6818/6810 Урюпино – Волгоград-1 будет отправляться ежедневно в 01:50, прибывать на ст. Волгоград-1 в 8:34.

В пути следования поезда предусмотрены остановки на станциях Качалино, Арчеда, Себряково, Алексиково и других. Общее время в пути – 6 часов 46 минут.

Стоимость проезда составляет 760 рублей в одну сторону. Льготы на проезд действуют в соответствии с законодательством.