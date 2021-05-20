В конце мая из Волгограда в Ереван можно будет улететь прямым рейсом. Начиная с 30 мая 2021 г. авиакомпания «Северный ветер» начнет полетную программу из Волгограда в столицу Армении.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, самолеты авиаперевозчика будут летать в Ереван один раз в неделю – по воскресеньям.

Вылет в столицу Армении запланирован на 12:00, из Еревана прилетать в волгоградский аэропорт самолеты будут в 16:35. Время в пути в одном направлении составит 1 час 45 минут. Рейсы запланированы авиакомпанией до конца весенне-летнего периода – до 24 октября 2021 г.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиаперевозчика — https://nordwindairlines.ru/ru.