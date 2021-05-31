30 мая авиакомпания «Северный ветер» открыла полетную программу из Волгограда в столицу Армении. Долгожданный международный рейс был выполнен по расписанию – в 12.00 лайнер поднялся в небо. Загрузка первого рейса составила более 90%.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, самолеты авиаперевозчика будут летать в Ереван один раз в неделю – по воскресеньям. Вылет в столицу Армении запланирован на 12:00, из Еревана прилетать в волгоградский аэропорт самолеты будут в 16:35. Время в пути в одном направлении составит 1 час 55 минут.

Рейсы запланированы авиакомпанией до конца весенне-летнего периода – до 24 октября 2021 г. Выполняться будут на самолетах Embraer-190.

Билеты в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиаперевозчика.