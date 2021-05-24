Теперь Волгоградская областная библиотека имени Горького располагает двумя экземплярами уникального издания «Имена героев на карте России», которое было выпущено ограниченным тиражом. Книги были переданы в дар представителями Управления Росреестра по Волгоградской области.

Как сообщает областной комитет культуры, книга «Имена героев на карте России» издана Росреестром совместно с Центром геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В издании содержится информация о более чем 30 географических объектах Российской Федерации, названных в честь героев Советского Союза и России.

Также на страницах книги можно найти биографии, редкие архивные материалы и факты из жизни невероятных личностей, прошедших Великую Отечественную войну. Каждый географический объект, носящий имя героя, отмечен на карте с прикрепленным ниже распоряжением правительства Российской Федерации о наименовании географического объекта.