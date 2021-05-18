Отдел литературы на иностранных языках Волгоградской ОУНБ им. М. Горького объявил о проведении II Открытого конкурса переводчиков «Your Version». Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Как сообщает пресс-служба ВОУНБ им. М. Горького, в этом году конкурсантам предлагают посостязаться в области письменного художественного перевода с русского на любой иностранный язык коротких рассказов Бориса Петровича Екимова из сборника «Память лета», в которых живым народным языком описаны кулинарные традиции и самобытная культура жителей Донского края.

Целью конкурса является продвижение культурного наследия Волгоградской области не только среди жителей и гостей нашего региона, но и далеко за его пределами. Для её достижения нам предстоит отобрать лучшие переводы и подготовить к изданию сборник рассказов с параллельным текстом на русском и иностранных языках, с иллюстрациями и глоссарием труднопереводимых понятий из донских говоров, используемых в произведениях Б. П. Екимова.

Как принять участие:

1. Ознакомиться с Положением о конкурсе.

2. Выбрать одно из двух конкурсных заданий в рамках своей возрастной категории:

Школьники (14–18 лет)

– Лучший перевод рассказа «Чай по-калачёвски»;

– Лучший перевод отрывка «Горнушка» из рассказа «Летняя кухня».

Студенты (18–25 лет)

– Лучший перевод рассказа «Хлебное поле»;

– Лучший перевод рассказа «Рыба на сене».

Профессионалы (от 25 лет и старше)

– Лучший перевод отрывка «Донские щи» из рассказа «Летняя кухня»;

– Лучший перевод рассказа «Арбузный мёд».

Отдельная номинация касается книжной иллюстрации, как одного из способов интерпретации литературного текста.

Возрастная категория от 14 лет и старше

– Лучший иллюстратор.

3. Самостоятельно или в составе творческого коллектива выполнить литературный перевод рассказа или создать иллюстрации к тексту.

4. Прислать вашу работу и анкету участника (подробности см. в Положении о конкурсе) на электронный адрес организатора: [email protected] до 31 августа 2021 года.

5. Дождаться ответного письма от организатора о приёме вашей заявки.

6. Ждать подведения итогов и награждения победителей, которое состоится 30 сентября 2021 года в Международный день переводчика.

Все подробности можно узнать на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.

Подробности можно узнать по телефону: (8442) 33–11–50 Отдел литературы на иностранных языках или e-mail: [email protected]