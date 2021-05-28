В ближайшие выходные движение по Нулевой продольной магистрали будет ограничено. Ограничения вводятся на время подготовки и проведения спортивного праздника.

Как сообщает городская администрация, пешеходный режим вводится на период с 21:00 28 мая до 18:00 30 мая 2021г. на Нулевой продольной магистрали в границах от улицы Калинина до кругового пересечения с улицей Краснознаменской, а также по ул. Краснознаменской в границах улиц Советской и Набережной им. 62 Армии. С 21:00 29 мая до 18:00 30 мая 2021 г. пешеходная зона расширится на всю Нулевую продольную магистраль и участки примыкающих к ней улиц.

Водителям рекомендуется в указанные периоды заранее планировать маршруты движения в границах Центрального района Волгограда.