В текущем году будут открыты 14 новых подразделений региональной противопожарной службы. На данный момент в регионе ведется строительство двух новых объектов во Фроловском районе.

По данным областной администрации, в Ветютневском сельском поселении строительные работы нового опорного поста выполнены на 45%. В здании залиты полы, установлены ворота, оборудована смотровая яма, в служебных помещениях идут отделочные работы. После открытия новое пожарное депо будет обеспечивать безопасность шести социально значимых объектов, семи сельских поселений, в которых проживают более трех тысяч человек.

Ещё один опорный пост начнет работу в Писаревском сельском поселении, здесь готовность составляет уже 95%. На службу в этом подразделении готовятся заступить 11 человек личного состава – в настоящее время они проходят обучение. Под защитой огнеборцев — пять населенных пунктов и 10 социально значимых объектов. В районе прикрытия подразделения проживают 2,3 тыс. человек.

Ещё 12 новых пожарных депо создадут на территориях Новоаннинского, Урюпинского, Кумылженского, Суровикинского, Чернышковского, Быковского, Ленинского, Старополтавского, Городищенского, Ольховского, Среднеахтубинского и Иловлинского районов. Задачи по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров актуализировал в ходе учебно-методических сборов в Среднеахтубинском районе, отметив, что к 2023 году уровень прикрытия территории региона увеличится с 92 до 100%.