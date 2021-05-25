До конца текущего года специалистам предстоит смонтировать более тысячи электросирен и громкоговорителей, которые будут частью новой автоматизированной системы информирования населения.

Как сообщает областная администрация, прежняя система централизованного оповещения населения была построена и введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Передача сигналов осуществляется по устаревшим аналоговым каналам связи, в результате комплекс потребляет в три раза больше электроэнергии по сравнению с современными цифровыми установками.

Создание новой региональной автоматизированной системы информирования и оповещения населения (РАСИОН) существенно сократит расходы на обслуживание оборудования, а также обеспечит гибкость управления, что повлияет на скорость оповещения. В настоящее время готовится необходимая документация для создания системы. Планируется, что до конца года сегменты РАСИОН начнут работать во всех муниципальных образованиях региона.