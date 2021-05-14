687 новых лифтов будут установлены до конца текущего года в 184 многоэтажках. Работы по замене лифтов будут производиться в Волгограде, Волжском и Камышине.

Как сообщает УНО «Региональный фонд капремонта», в Волжском в настоящее время идёт работа по замене 86 единиц лифтового оборудования в 19 многоквартирных домах одновременно. По ряду объектов, как, например, в доме № 38 по ул. Дружбы, подрядчик уже завершил строительно-монтажные работы и передал исполнительную документацию эксплуатирующей компании. Лифты будут запущены в эксплуатацию после прохождения экспертизы специалистов Ростехнадзора.