Чтобы утилизировать шламонакопитель на площадке «Химпрома» было принято решение провести дополнительные исследования для определения оптимального механизма реализации проекта. Такое решение было принято во время рабочей поездки на объект губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, руководства Минприроды РФ, а также профильных федеральных и региональных служб.

Как отметил Андрей Бочаров: «Обеспечение экологической безопасности является важной задачей для всех нас. Сегодня на территории Волгоградской области находится объект, который вызывает тревогу — в народе его часто называют «белым морем», это отходы «Химпрома». Сегодня руководством Министерства природных ресурсов и экологии России, руководителями профильных служб была оценена работа по подготовке к утилизации всего накопленного ущерба. По итогам рабочей поездки будут поставлены дополнительные задачи. Мы пришли к единому выводу о том, нужно провести дополнительное исследование объекта, в том числе с привлечением ученых нашего техуниверситета, чтобы принять окончательное решение по механизмам реализации этого проекта: ликвидировать поэтапно или сразу весь объем».

Напомним, шламонакопитель, который включает отходы I-IV классов опасности, начал образовываться в результате деятельности «Химпрома» в середине прошлого столетия. На сегодняшний день площадь «белого моря» составляет около 25 га, при этом глубина накоплений на отдельных участках достигает 18 метров.