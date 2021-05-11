Уже на этой неделе в регионе будет проходить VIII кинофорум фильмов о войне «Сталинградская сирень», где будут представлены более 30 художественных и документальных кинокартин. Для проведения кинофестиваля подготавливают 15 площадок в Волгограде, Камышине, Фролово, Среднеахтубинском, Дубовском, Калачевском, Ленинском, Котельниковском районах.

Как сообщает областная администрация, кинофестиваль будет проходить с 14 по 16 мая. Организаторы подготовили ретроспективные ленты производства СССР и современные фильмы о Великой Отечественной войне — «Мидуэй», «Сопротивление», «Весури», «Клятва», «Бронекатер «БК-31», киноальманах «Свидетели». Также можно будет посмотреть новинки кинопроката — «Донбасс. Окраина», «Пальмира», «Тихая застава», «Братство».

В торжественном открытии фестиваля, которое состоится 14 мая в 18:30 на площадке перед музеем – панорамой «Сталинградская битва», примут участие звёзды советского и российского кинематографа: заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов, народный артист РФ Юрий Назаров, актер театра и кино Сергей Астахов, заслуженный артист РФ Игорь Ливанов, актеры театра и кино Иван Кокорин, Ирина Лачина, Сергей Горобченко, Александр Цуркан. Для зрителей выступит ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда». Уточнить как стать гостем фестиваля и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (8442) 39-10-03.

Напомним, международный кинофорум «Сталинградская сирень» традиционно проходит в Волгоградской области с 2013 года: в майские дни жителям и гостям региона выпадает шанс увидеть на экранах кинотеатров фильмы военной тематики.