Юных фотографов приглашают принять участие в фотоконкурсе, организатором которого выступает Волгоградский областной ботанический сад. Работы будут приниматься до 25 мая. Основными задачами конкурса является знакомство посредством фотоизображения с биологическим разнообразием Волгоградской области, а также пропаганда здорового и экологически-ориентированного образа жизни детей и подростков на территории Волгоградской области.

В творческом состязании могут принять учащиеся образовательных организаций, воспитанники организаций дополнительного образования детей Волгоградской области. От каждого автора или коллектива принимается только одна работа.

Конкурс проводится по двум номинациям: учащиеся 5-11 классов (возрастная категория 12-17 лет) и студенты средних и высших профессиональных образовательных организаций (возрастная категория от 18 лет и старше).

На конкурс принимаются только оригиналы авторских работ в технике фотографии. Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью компьютерных программ, жюри не рассматриваются. В работе должно быть указано название образовательного учреждения, населенного пункта, название работы, Ф.И.О. автора (-ов) (полностью), класс, Ф.И.О. руководителя работы (полностью), год выполнения работы.

Ботаники предупреждают о запрете использовать:

— чужие фотоработы (полностью или частично);

— фотографии, скачанные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

— фотоработы, в которых отображены объекты, не имеющие место в действительности;

— фотографии, содержащие на лицевой стороне «копирайты» авторские знаки и подписи.

Подведение итогов фотоконкурса состоится 28 мая.

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной почты [email protected] фотоработы в электронном виде (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения).