В регионе вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, ограничения вводятся в целях обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог Волгоградской области в летний период с 20 мая по 31 августа 2021 года с 10:00 до 22:00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32ºС вводится временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области.