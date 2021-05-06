Билайн подвел итоги развития сети в первом квартале 2021 года: темпы строительства новых базовых станций увеличились в 2 раза (по сравнению с тем же периодом 2020 года). Выросли скорости мобильного интернета и надежность сети.

С начала 2018 года оператор построил базовых станций 4G больше, чем за всю остальную историю компании (рост в 2,5 раза). Благодаря этому клиенты используют еще больше мобильного интернета: LTE трафик в 1-м квартале 2021 года вырос на 52% по сравнению с 1-м кварталом прошлого года.

Билайн продолжит запускать новые технологии в регионах. Например, компания планирует в 2021 году внедрить технологию VoLTE на новой платформе в 28 регионах России. Используя VoLTE, клиент сможет совершать голосовые вызовы через сеть 4G с высоким качеством передачи голоса и быстрым соединением с собеседником.

Ранее оператор сообщал о том, что в Волгоградской области инвестиции в сеть в 2020 году составили более 1 млрд. рублей. Билайн построил новые базовые станции и модернизировал существующие в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково, Камышине, Дубовке, Фролово, Краснослободске и других населенных пунктах.