18 мая в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоится вечер-встреча с поэтом и тележурналистом Владимиром Александровым «Не соврать своей душе».

По данным пресс-службы библиотеки, Владимир Юрьевич Александров – кандидат филологических наук, шеф-редактор телеканала «Культура». В качестве поэта он – автор нескольких поэтических сборников, а также публикаций в журналах «Новый мир», «Знамя». «Новая юность», «Новое литературное обозрение».

В качестве тележурналиста Владимир Юрьевич – автор документальных фильмов «Человек перед Богом. Антоний Сурожский», «Яндекс. Гугл и алгоритмы Зализняка», «Европейский оркестр. Бисмарк и Горчаков», «Парадоксы Грибоедова». Он также создатель популярнейших телевизионных программ «Akademia» и «Романтика романса». А его программа «Достояние республики» в 2004 году стала лауреатом российской национальной телевизионной премии «Тэффи».

Гостей ждут в Актовом зале Библиотеки по адресу: ул. Мира, 15, 4-й этаж.

Вход свободный (16+) Начало в 18:00.

Телефоны для справок: (8442) 33–11–50 (Отдел внешних коммуникаций и проектной деятельности), 8–902–382–91–62 (Ольга Маруга)