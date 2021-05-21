Волгоградцев приглашают отметить День славянской письменности и культуры в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи, где пройдет цикл мероприятий «Сказания о письменах».

Как сообщает РИАЦ, цикл мероприятий стартует 24 мая. В этот день библиотека приглашает всех желающих принять участие в мастер-классе «Как писали наши предки». Гости библиотеки узнают об истории праздника, а также смогут принять участие в мастер-классе по переводу древнерусских документов на современный русский язык.

25 мая в библиотеке состоится игра-путешествие «По следам солунских братьев», которая позволит совершить экскурсию по маршруту, проложенному славянскими просветителями Кириллом и Мефодием, создателями славянской азбуки. Участники путешествия смогут заглянуть в далёкое прошлое, чтобы узнать, как зарождалась письменность и появился русский язык.

Также 25 мая гостей библиотеки ждет исторический экскурс «Великий первопечатник». Слушатели познакомятся с деятельностью Ивана Фёдорова, создателя первой печатной датированной книги «Апостол», которая включала в себя деяния и послания святых апостолов.

29 мая в библиотеке состоится лекция «Сакральный смысл русских народных сказок», в ходе которой можно будет узнать о том, чего люди не видят, читая сказки, и как эти знания можно использовать.