Для удобства жителей и гостей города 9 мая общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. По данным городской администрации, автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты будут курсировать до 23:00, а скоростной трамвай — до полуночи.

В целях обеспечения безопасности посетителей праздничных мероприятий с 16:00 общественный транспорт временно не будет останавливаться на остановках «Мамаев курган» и «Центральный стадион», расположенных на Первой продольной магистрали.

На время наиболее интенсивного пассажиропотока, связанного с окончанием праздничных мероприятий, с 22:00 до 23:00 составы скоростного трамвая будут курсировать с минимальным интервалом движения, после 23:00 интервал составит около 10 минут.

МУП «Метроэлектротранс» обращается к жителям с просьбой не провоцировать давку, стараясь зайти в самый первый поданный вагон – в усиленном режиме электротранспорт будет работать в течение часа, чтобы все отдыхающие смогли доехать до места назначения. Последнее отправление от станции «Ельшанка» в 23:30.

Кроме того, в указанное время из центра города от конечной станции «Детский центр» также с небольшим интервалом будут отправляться трамваи маршрутов №№ 1, 2, 4, 10, следующие в Советский, Дзержинский, Ворошиловский районы. Троллейбусы маршрутов №№9, 12 и 15А доставят пассажиров в Краснооктябрьский, Тракторозаводский и Дзержинский районы.