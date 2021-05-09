Центром праздничных мероприятий на 9 мая станет верхняя терраса центральной набережной, где состоится гала-концерт финалистов Всероссийского конкурса–фестиваля «Дети Мира и Дети Войны», организованный Волгоградской детской школой искусств «Воскресение». Участниками концерта станут более 2 000 учащихся музыкальных школ, детско-юношеских центров и школ искусств областного центра. Знаменитую песню «День Победы» в финале исполнит сводный хор волгоградских школьников и ветеранов. Начало в 11:00.

Как сообщает городская администрация, выступление участников будет сопровождаться документальными кадрами времен Великой Отечественной войны и современного Волгограда. Песни о войне прозвучат в исполнении образцового художественного хореографического ансамбля «Радуга» ДШИ «Воскресение», образцового художественного хореографического ансамбля «Забава» ДШИ №2, образцового ансамбля танца «Мозаика» ДМШ №5, образцового хореографического ансамбля «Фиеста» ДШИ №8, коллектива «Улыбка Life» досугового этнокультурного центра «Судоверфь», образцовой студии эстрадно-спортивного танца «Dance Crew SmS» Центра культуры и досуга «Авангард», образцового художественного ансамбля народного танца «Семерица» ДШИ им. Балакирева, молодежного ансамбля танца «Катюша» ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда и многих других.

Символом преемственности поколений станет совместное исполнение главной песни 9 мая – «День Победы» сводным хором учащихся детских школ искусств и ветеранов — участников вокальных ансамблей «Русская песня» и «Зори вечерние», а также народного академического хора.

В 11:00 здесь же, на верхней террасе набережной, откроется выставка «Салют Победы». Свои работы представят учащиеся художественных отделений детских школ искусств и Детской художественной школы №1 им. В.В.Фёдорова. Волгоградцы и гости города увидят более 30 картин, выставленных на мольбертах. Кроме того, педагоги школ искусств проведут для всех желающих мастер-классы по изготовлению открыток в технике «коллаж», а юные художники примут участие в пленэре «Мирный город».

Праздничные мероприятия на верхней террасе набережной продолжит концерт «Великая Победа – в единстве народов!», военно-историческая реконструкция «Тот цветущий и поющий яркий май» с работой полевой кухни, фотозонами и инсталляцией «Солдатский быт». В 17:00 на верхней террасе набережной для волгоградцев и гостей города коллективы МУК «Волгоградконцерт» — Волгоградский духовой оркестр, ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» и солисты исполнят музыку и песни на военную тематику в программе «Под салютом Великой Победы!». В 19:30 горожане увидят концерт «Сквозь года звенит Победа!» с участием творческих коллективов Волгограда. В 22:00 праздник завершат артиллерийский салют и праздничный фейерверк.