Сидячие места на трибунах на Мамаевом Кургане во время праздничных мероприятий 9 мая будут отданы ветеранам и медработникам.

Как сообщает РИАЦ, сидячие места на единственной трибуне распределены следующим образом: ветераны и бюро совета ветеранов, 17 медиков награжденных госнаградами в этом году, герои россии и соцтруда, а также 150 человек медработников — водители СМП, медсестры и санитарки, фельдшеры, старшие медсестры и главврачи.

Напомним, традиционно на вершине Мамаева Кургана 8,9 и 10 мая пройдет световое шоу Свет великой победы. Оно пройдет три дня, чтобы увидели все желающие.

Девятого мая световое шоу будет совмещено с записью концерта. Мамаев курган не будет закрываться для посещения, зрители могут располагаться на свободных пространствах.

Кстати, 9 мая Мамаев курган вечером не будут закрывать в конкретное время, но возможны временные ограничения на вход, если будет скопление зрителей на лестнице или на других территориях. Концерт будет транслироваться в прямом эфире.