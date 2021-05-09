На время подготовки и проведения праздничных мероприятия в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для обеспечения удобства и безопасности волгоградцев и гостей города ряд городских улиц станет свободным от транспорта.

Как сообщает городская администрация, 9 мая в Волгограде пройдут десятки торжественных мероприятий – на верхней террасе набережной, Мамаевом кургане, а также на районных площадках.

​Основным местом проведения праздничных мероприятий станет верхняя терраса Центральной набережной. Здесь состоятся концертные программы, военно-исторические реконструкции, выставки и т.д. Для удобства гостей праздника с 20:00 8 мая до 24:00 9 мая пешеходный режим вводится на улице Чуйкова (от ул. Краснознаменской до ул. Соколова), ул. Советской (от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида) и Нулевой продольной магистрали (от улицы Комсомольской до улицы Калинина). Дополнительно 9 мая от машин будут освобождены участок Нулевой продольной от ул. 7-й Гвардейской до ул. Комсомольской, улицы Краснознаменская, Ленина и Володарского – от пр. Ленина до Центральной набережной.

Для удобства горожан и туристов при посещении праздничных мероприятий на Мамаевом кургане с 7:00 до 24:00 9 мая пешеходный режим вводится на подъездной дороге от ул. Рокоссовского к телецентру.

В рамках проведения парада и репетиций к нему площадь Павших борцов, а также примыкающие к ней улицы будут предоставлены для проезда исключительно военной техники: с 7:00 до 22:00 3 и 5 мая, а также с 20:00 6 мая до 13:00 7 мая и с 20:00 8 мая до 13:00 9 мая. Трансляция парада будет организована в прямом эфире ВГТРК «Волгоград-ТРВ».

Волгоградцам, оставившим личные автомобили в границах создаваемых пешеходных зон, следует заблаговременно убрать их с данных территорий.