Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 22 мая 2021 года, т.к. в этот день в регионе запланировано проведение последних звонков в школах. Традиционные линейки в этом году пройдут в привычном формате, но с соблюдением всех противоэпидемических требований и мер безопасности.

Как сообщает РИАЦ, запрет вводится на основании регионального закона, а точнее, пункт 2 ст. 3 Закона Волгоградской области от 15 марта 2019 года № 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», который запрещает в дни проведения мероприятий, посвященных окончанию учебного года, «Последний звонок» и «Выпускной», продажу алкоголя в магазинах на всей территории субъекта РФ.