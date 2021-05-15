Уже в эти выходные состоится открытие творческого проекта МУК «Волгоградконцерт» — «Встретимся у фонтана». 15 мая в 18:00 жителей и гостей города ждут на верхней террасе Центральной набережной. В этот день состоится яркая концертная программа «Музыка без границ» с участием Волгоградского духового оркестра. Танцевальные вечера у фонтана «Искусство» будут проходить каждые выходные с 18:00 до 19:00, площадка открыта для всех желающих.

По данным городской администрации, концертная программа «Музыка без границ» состоит из произведений разных жанров: классическая музыка, фолк, джаз, популярная эстрадная русская и зарубежная музыка. Волгоградский духовой оркестр уже на протяжении 15 лет знакомит своих слушателей с творчеством ведущих отечественных и зарубежных композиторов, с шедеврами мирового музыкального искусства. Оркестр аккомпанировал народной артистке СССР Розе Рымбаевой, народному артисту России Ренату Ибрагимову, а также народной артистке СССР Александре Пахмутовой. На концертах Волгоградского духового оркестра всегда аншлаг.

В воскресенье, 16 мая, музыкальные вечера у фонтана продолжит концерт «Все начинается с любви», подготовленный участниками проекта «Синий троллейбус». В программу включены лирические песни, произведения из популярных кинофильмов, песни для детской аудитории.

Концерты под открытым небом в исполнении коллективов муниципальных учреждений культуры с каждым годом становятся все более популярными у волгоградцев. С наступлением теплой погоды сотни горожан и гостей областного центра с удовольствием проводят досуг в благоустроенных парках и скверах. В проекте «Встретимся у фонтана» задействованы сразу несколько творческих коллективов МУК «Волгоградконцерт»: духовой оркестр, участники проекта «Синий троллейбус», оркестр народных инструментов «Царицынъ», оркестр «Комбо-джаз-бенд», ансамбль старинной музыки «Конкордия». Кроме концертов в течение летнего сезона волгоградцы станут зрителями отборочных этапов городских конкурсов «Уличный артист» и «Ожившие скульптуры», конкурса авторской песни «Мой город мне дорог», посвященных Дню города. Выступят также и солисты-вокалисты МУК «Волгоградконцерт» — Юлия Большакова, Наталья Долгалева и Александра Соловьева. Все мероприятия будут проходить с учетом требований Роспотребнадзора.

Подробную информацию, а также расписание концертных программ проекта «Встретимся у фонтана» можно узнать по телефону: 50-50-09 и на сайте https://volgograd-concert.ru.