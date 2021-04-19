На этой неделе с 18 по 20 апреля на границе Фроловского и Иловлинского районов пройдут экстремальные заезды с участием знаменитой команды «КАМАЗ-мастер». Заезды будут проходить в рамках тренировки команды перед участием во втором этапе Чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана – 2021», который состоится в Астрахани 23-27 апреля.

Как сообщает комитет по развитию туризма Волгоградской области, в мероприятиях команды «КАМАЗ-мастер» примет участие семь спортивных экипажей. Пилоты экипажей — действующие чемпионы «Дакара». Также в состав экипажей входят юниоры-участники детской и молодежной программ, которые направлены на поиск талантливых пилотов, механиков и штурманов.

Одна из приоритетных задач таких мероприятий – формирование у молодежи командного духа и преемственности поколений.