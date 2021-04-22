Жителей региона приглашают принять участие в субботниках, приуроченных к Международному дню охраны памятников и исторических мест (18 апреля). Субботники пройдут в областном центре и Городищенском районе, принять участие в них могут все желающие.

Как сообщает областной комитет культуры, 23 апреля в 12:00 стартует субботник в Мемориальном парке в селе Студено-Яблоновка (с. Ежовка) Городищенского района, где находится небольшой парк, аллея которого ведёт к братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. В годы войны на территории села Ежовка располагался военный госпиталь.

В этот же день пройдёт субботник и в Волгограде – в 12:00 мероприятия начнутся в Краснооктябрьском районе города. Субботник будет проходить у Братской могилы воинов 45-й стрелковой дивизии, погибших при защите Сталинграда в 1942-1943 гг., памятника Михаилу Паникахе и в сквере у клинической больницы №12. Для участников будет организован трансфер от Волгоградского государственного института искусств и культуры в оба конца. Сбор участников в 11:15 по адресу: г. Волгоград, улица Ковровская, 4 (2-й учебный корпус ВГИИКа).

26 апреля в 13:00 начнётся субботник на Братской могиле моряков сводного батальона Волжской военной флотилии в поселке Водстрой, где во время Сталинградской битвы велись ожесточенные бои. В братской могиле похоронены 375 моряков, имена которых не установлены.

27 апреля 13:00 стартует субботник на мемориальном комплексе «Остров Людникова», названном именем полковника Ивана Людникова, командира 138-й стрелковой дивизии, оборонявшей поселок Нижние Баррикады в дни Сталинградской битвы. В состав мемориала входят оставленное невосстановленным двухэтажное кирпичное здание командного пункта дивизии, две братские могилы воинов дивизии, братская могила рабочих заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады», сражавшихся в Сталинградском народном ополчении, братская могила связистов дивизии, памятный православный крест и башня танка Т-34 на постаменте.

В субботниках могут принять участие все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://dobro.ru/event/10058516