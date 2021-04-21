Весна в разгаре и по всей территории региона приводят в порядок самые любимые места отдыха горожан в природных парках. Сотрудники природных парков совместно с неравнодушными гражданами делают уборку в местах массового пребывания туристов в сезон, а также на прибрежных территориях и в лесных массивах.

Как сообщает пресс-служба природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», очередные субботники планируется провести 22 и 23 апреля. 22 апреля уборка пройдет на ер. Верблюд, а 23 апреля желающих ждут в р.п. Средняя Ахтуба. К участию приглашаются все желающие.

Все подробности об участие можно получить по телефону 8-961-687-99-73