«Дом.ru» представил новую линейку пакетных тарифов «Засмотрись». Главная особенность предложения — в тариф уже включена подписка на популярные онлайн-кинотеатры. Также в пакет входят: скоростной интернет, более ста телеканалов и новая ТВ-приставка с голосовым поиском на выгодных условиях. При подключении тарифов клиенты экономят более 40%.

«Засмотрись» – это линейка пакетных тарифов, каждый из которых включает в себя скоростной интернет, цифровое ТВ и доступ к популярным онлайн-кинотеатрам. Клиенты могут выбрать один из четырёх тарифов, которые отличаются друг от друга скоростью интернет-доступа, количеством телеканалов и кинотеатров, а также дополнительными сервисами.

Скорость интернета в новой линейке составляет от 100 до 500 Мбит/сек, количество телеканалов варьируется от 135 до 196. Также, в зависимости от тарифа, клиенты получают доступ к тем или иным популярным онлайн-кинотеатрам – Amediateka, ivi, Start. Подключение любого из тарифов позволяет сэкономить более 40%, по сравнению с приобретением услуг по отдельности.

Ещё одно преимущество предложения – клиенту предоставляется новая цифровая ТВ-приставка Movix Pro Voice. Устройство обладает голосовым поиском и работает под управлением ОС Android, что позволяет загружать различные приложения и запускать их на экране телевизора Приставка предоставляется в льготную рассрочку на 36 месяцев, стоимость платежа включена в стоимость тарифа. В два старших тарифа линейки включена услуга «Управляй просмотром», которая позволяет ставить прямой эфир на паузу, перематывать рекламу, смотреть телеархив в течение 7 дней.

«Мы очень внимательно относимся к отзывам и желаниям наших клиентов. Многим из них уже недостаточно ТВ-каналов, зато востребованность онлайн-кинотеатров серьёзно выросла. Более 30% клиентов «Дом.ru» ежемесячно смотрят фильмы и шоу в онлайн-кинотеатрах, поэтому мы решили, что пришло время запустить новую линейку пакетных тарифов «Засмотрись», где всегда можно найти новинки на любой вкус! Неизменными остаются наше качество услуг, скоростной и стабильный интернет, который необходим сегодня в каждом доме», — комментирует Екатерина Панкратова, директор по бренду и маркетингу АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Перейти на тарифы «Засмотрись» могут как новые, так и действующие клиенты. Подробнее об условиях подключения и стоимости на сайте оператора.