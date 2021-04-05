Военные уже начали подготовку к параду, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде. В этом году впервые в параде примут участие военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) — «чёрные береты».

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, личный состав отдельного полка морской пехоты был откомандирован из города Каспийск республики Дагестан для участия в праздничных мероприятиях 9 мая в Волгоградском гарнизоне.

На базе мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии ЮВО военнослужащие морской пехоты будут репетировать исполнение строевой песни в составе парадной коробки, проведут тренировки прохождения торжественным маршем. Парадная коробка подразделения морской пехоты будет включать около 100 военнослужащих.

Накануне прибытия в Волгоград весь личный состав парадного расчета КФл прошел вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19.