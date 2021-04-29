Начиная с 28 апреля для Волжской ГЭС установлены новые режимы работы. В соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Волжская ГЭС (ПАО «РусГидро») начала работать в режиме максимально установленных сбросов. Среднесуточные расходы воды составляют 25000±500 м3/с.

Как сообщает пресс-служба ПАО «РусГидро», в таком режиме Волжская ГЭС будет работать до 2 мая включительно. С 3 по 6 мая начнется плавное снижение расходов воды по 2000 м³/c с переходом на «рыбную полку» для нереста 16000± 500 м³/c с 7 по 10 мая. Ее продолжительность будет зависеть от фактически складывающейся гидрологической обстановки в мае.

Специальный обводнительный попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.