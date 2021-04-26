Новый железнодорожный туристический маршрут «Гостеприимный Кавказ. Великий шёлковый путь» будет запущен с 1 мая. В него вошли Москва, Новороссийск, Кисловодск, Грозный, Дербент и Волгоград.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, новый проект запускает Федеральная Пассажирская Компания. Туристический поезд будет отправляться с 1 по 22 мая каждую субботу с Павелецкого вокзала Москвы, и прибывать обратно на Киевский вокзал каждую пятницу.

Всего за 7 дней путешествия туристы смогут побывать на Черноморском побережье и термальных источниках, увидеть каскад Нихалоевских водопадов, горные пейзажи Чечни и Сулакский каньон Дагестана, а также посетить мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Расписание движения разработано таким образом, что туристы проводят ночь в пути, а день на экскурсиях.