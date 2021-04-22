В этом году всероссийская акция «Библионочь» пройдет в России уже в десятый раз. Тема «Библионочи» в этом году — «Книга — путь к звездам». Волгоградские учреждения культуры уже подготовили программу мероприятий для своих гостей.

Так, 24 апреля в 19:00 ГБУК ВО «Волгоградский планетарий» представит специальный совместный литературно-астрономический проект с ГОБУК ВО ВГИИК и ВОУНБ им. М. Горького, с участием кафедр Вокального искусства и Актерского искусства, классов профессора Мещеряковой Н. И., доцента Вайзбулат И. А., профессора Алешина С. А., доцента Алешиной О. В. — «Звездных мелодий слышу звучанье», который в этом году посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина, первого человека в космосе, и приурочена к празднованию науки и технологий.

Данная программа включает в себя поэтические чтения, исполнения музыкальных номеров, как отдельными солистами, так и Академическим хором института ГОБУК ВО ВГИИК под руководством профессора Котовой М.И., «Звездный вальс» и многое другое.

Далее посетителям будет представлен в прокат полнокупольный фильм «В глубины Вселенной» — это удивительное путешествие сквозь пространство и время в глубины космического познания: от теорий древнегреческих и средневековых астрономов, изобретения телескопа до огромных современных телескопов, позволяющих всё глубже заглянуть во Вселенную.

Благодаря завораживающему сочетанию видео- и звукоряда гости смогут ощутить мощь пылающего Солнца и побывать в различных уголках Солнечной системы, перенестись из нашего космического дома в играющие разноцветными красками колыбели звезд и на места их гибели, а затем устремиться за пределы Млечного Пути в необъятный мир мириадов галактик, который сложно даже представить.