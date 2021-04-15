Традиционные первомайские митинги и шествия в этом году решили не проводить. Решение было принято в Волгоградском областном Совете профсоюзов. Основной формой проведения 1 Мая 2021 года в Волгограде будет торжественное собрание «Славим Человека труда!» во Дворце культуры профсоюзов с трансляцией на интернет-каналах.

Как сообщает «Волгоградский областной Совет профессиональных союзов», в последнюю неделю апреля откроется музейная экспозиция, посвященная 1 Мая, а Волгоградский институт профдвижения проведет мастер-класс «Твой профессиональный старт».

Кроме того, 1 Мая запланированы акции с участием профсоюзной молодежи: открытие профсоюзного фонтана, первомайский флешмоб, фотомарафон «Профессия в лицах».

В эти же дни во всех муниципальных районах Волгоградской области состоятся церемонии чествования лучших работников предприятий и организаций.

Волгоградские профсоюзы также примут участие в голосовании за первомайскую резолюцию Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Голосование за нее начнется 25 апреля и продолжится до 2 мая на сайте 1may.fnpr.ru

Как стало известно, 13 апреля в Москве на заседании Исполкома ФНПР утвердили главный лозунг Первомая-2021. В этом году профсоюзные акции пройдут под девизом – «Восстановить справедливое развитие общества!».

Напомним, в 2020 году из-за пандемии шествия и митинги 1 Мая не проводились. В рамках празднования Международного дня солидарности трудящихся в Волгоградской области организовали онлайн–фотомарафона «Мгновения 1 Мая», а на площади у Дворца культуры профсоюзов состоялось торжественное открытие профсоюзного фонтана.