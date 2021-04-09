Для жителей Волгоградской области теперь доступно ипотечное страхование от «АльфаСтрахование» по специальной цене: при оформлении в приложении «Мой Билайн» (12+) можно получить скидку 20%. Как сообщает пресс-служба Билайн, весь процесс от подачи заявки до получения готового полиса занимает несколько минут и происходит полностью онлайн. Больше не нужно предоставлять бумажные документы и приходить в офис. Достаточно заполнить анкету и оплатить полис на сайте или в мобильном приложении «Мой Билайн», после чего он будет направлен на электронную почту клиента.

В настоящее время сервис доступен клиентам, оформившим ипотечный кредит в банках ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк».

«Для того, чтобы помочь сэкономить нашим клиентам на страховке ипотеки, мы совместно с «АльфаСтрахование» разработали дисконтное предложение и самое главное упростили его получение – оформление занимает не больше 5 минут, — прокомментировала директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом» Татьяна Ахмина.

«При выдаче банки кредита рекомендуют оформлять полис ипотечного страхования, который защитит человека, его право собственности и покупаемое в кредит имущество. Страховая защита не позволит потерять жилье даже в непредвиденной ситуации. А скидка 20%, которую получают клиенты, оформляя продукт в мобильном приложении «Мой Билайн», станет приятной привилегией», — заявил руководитель направления управления партнерских продаж «АльфаСтрахование» Николай Игнатов.

Услуга предоставляется АО «АльфаСтрахование» (лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.).