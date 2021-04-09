В рамках празднования 60-летнего юбилея первого полета человека в космос в Волгограде состоится выставка «Космос. Мечты. Открытия», которая будет экспонироваться в историческом парке «Россия – моя история» 12 апреля. В экспозиции будут представлены предметы снаряжения космонавтов и лётчиков-испытателей.

Как сообщает региональный комитет культуры, посетители выставки познакомятся с уникальными экспонатами: шлемофоном летчика-испытателя, нагрузочным костюмом космонавта, бортовыми журналами, продуктами питания и предметами быта космонавтов. Также посетители узнают, что такое БНП, каков срок годности «космической» еды, как и для чего ведутся бортовые журналы, что означают нашивки на обмундировании космонавтов и многое другое. Экспонаты предоставлены школьным историко-краеведческим музеем школы №4 имени Юрия Гагарина города Фролово, а также волгоградскими музеями.

Волгоградский областной краеведческий музей предоставит катапультное кресло и высотно-компенсирующий костюм, созданный для компенсации эффекта резкого перепада давления в кабине летательного аппарата в случае возникновения нештатной или аварийной ситуации.

Музей Машкова покажет произведения живописи, предоставленные художниками Волгоградского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Кроме того вниманию посетителей будет предложена видеоинсталляция «Космос внутри нас». На этой виртуальной экспозиции посетители увидят космос в глазах людей. Работы фотографа Александра Балуева покажут, что космос – это не что-то далёкое и неизведанное, а космос – это каждый человек.