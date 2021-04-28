В рамках проекта «Free walking tours» запускается новая бесплатная пешеходная экскурсия, которая будет проходить по Зацарицынской части города.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, экскурсия «Зацарицынский Арбат» будет проходить по территории современного Ворошиловского района Волгограда, которая застраивалась по плану, утвержденному в 1820 году императором Александром I.

Во время экскурсии гости узнают, как особенности Царицынской застройки района с живописной сетью улиц, площадей и зданий с развитым внутренним пространством дворов, сохранились до наших дней.

Экскурсия состоится 6 мая в 11:00. Место встречи: Пересечение улицы Академическая и улицы Рабоче-Крестьянская, ориентир — стела «Волгоград — Город-Герой», около Казачьего театра. Экскурсии проводятся только по записи!

Записаться можно в Туристско-информационном центре:

По адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12

По телефону: 8 (8442) 52-98-93