Прием работ на творческий конкурс «Пасхальная радость – 2021» уже стартовал. Конкурс проводится Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом при участии и организационной поддержке Волгоградской митрополии на сайте по ссылке.

По данным РИАЦ, прием работ от участников продлится до 11 мая. Участниками конкурса могут стать дошкольники, учащиеся 1-4, 5-11 классов, студенты и все желающие.

Работы принимаются в четырех номинациях:

«Пасхальная радость» (рисунок);

«Пасхальный сувенир» (декоративно-прикладное творчество);

«Светлое Христово Воскресение» (литературное творчество);

«Пасха в нашем доме» (Фотография или серия фотографий).

Консультации участников по организационным вопросам и содержанию конкурсных работ осуществляются по электронной почте [email protected] С подробностями участия, требованиями к работам можно ознакомиться здесь.