Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени Максима Горького приглашает к участию в ежегодной всероссийской акции «Цифровой диктант-2021», которая проходить в онлайн-формате. Тестирование поможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами.

По данным регионального комитета культуры, «Цифровой диктант» – эта самая масштабная всероссийская акция по проверке знаний в сфере интернет-технологий, которая становится всё более востребованной. В 2020 году количество её участников выросло более чем в 8 раз, и теперь организаторы разработали специальный интерактивный формат тестирования для детей 7–13 лет и отдельный вариант диктанта для граждан старше 60 лет.

До 24 апреля включительно все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в региональных мероприятиях. «Цифровой диктант» состит из четырёх блоков: первый блок посвящён вопросам цифрового потребления и основам компьютерной грамотности; второй блок посвящён цифровым компетенциям; третий блок посвящён цифровой безопасности; четвертый блок посвящён новым технологиям.

25 апреля на сайте проекта для всех участников акции, прошедших тестирование, в их личных кабинетах откроется работа над ошибками.

Пройти цифровой диктант можно двумя способами: самостоятельно на сайте цифровойдиктант.рф и на площадке Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в отделе «Электронный читальный зал» на 4-м этаже. Справки по телефону 8(8442)33-11-48.