В Волгограде будет проходить Межрегиональный музыкальный фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного», организованного в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Фестиваль посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского и будет проходить с 15 по 30 апреля. Участниками мероприятий станут 45 юных воспитанников детских школ искусств из Волгоградской и Астраханской областей.

Фестиваль «Будущее начинается с прекрасного», который Волгоградская филармония проводит совместно с Волгоградским государственным институтом искусств и культуры, пройдёт уже в третий раз и впервые в статусе межрегионального. На отборочном этапе члены жюри в дистанционном режиме отобрали наиболее одаренных и перспективных юных музыкантов – инструменталистов и вокалистов среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. Участники, прошедшие во второй этап фестиваля, получили возможность выступить на большой сцене филармонии вместе с профессиональными творческими коллективами.

Фестиваль стартует 15 апреля мастер-классом главного дирижёра Оркестра русских народных инструментов имени Николая Калинина заслуженной артистки РФ, лауреата государственной премии Волгоградской области Галины Иванковой. На примере работы с юными музыкантами, финалистами фестиваля, Иванкова поделится опытом в области концертно-исполнительской практики, расскажет об особенностях ансамблевого и оркестрового музицирования, а также подготовки к концертному выступлению на большой сцене.

17 апреля в ЦКЗ состоится гала-концерт лауреатов фестиваля, на котором они выступят в сопровождении Оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина. 25 апреля в фойе Волгоградской филармонии лучшие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Волгограда и Астраханской области выступят в сопровождении эстрадного ансамбля «Странники». 30 апреля юные музыканты выступят в сопровождении Волгоградского академического симфонического оркестра.

Напомним, В 2021 году в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» будет проведён ещё один фестиваль – хореографический конкурс «Задорный каблучок». Областной смотр-конкурс народных, современных, эстрадных бальных танцев «Задорный каблучок» будет проходить на базе Волгоградского областного центра народного творчества. Традиционно в конкурсе участвуют свыше 800 участников, представляющих более 50 детских хореографических коллективов и ансамблей малых форм – победителей районных (зональных) смотров-конкурсов из муниципальных образований Волгоградской области. Участниками смотра-конкурса станут представители четырёх возрастных категорий от 6 до 18 лет. Юные артисты будут соревноваться в номинациях народный танец (танцы народов мира, стилизованный народный танец, индийский и восточный танец); классический танец; эстрадный танец; современная хореография (модерн, свободная пластика и т. д.), бальный танец; альтернативная хореография (хип-хоп, техно и т.д.).