На следующей неделе Волгоград станет площадкой для проведения Международного форума искусств и культуры «Великие имена России», приуроченного к 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского. В рамках форума пройдут научные симпозиумы, тематические выставки, концерты, творческие встречи и мастер-классы, всего порядка 30 мероприятий. Мероприятие пройдёт с 19 по 22 апреля и объединит участников из разных городов и стран.

По информации регионального комитета культуры, участие в форуме, который пройдёт в смешанном формате, примут более 150 человек, в том числе деятели культуры из Москвы, Астрахани, Воронежа, Санкт-Петербурга и Саратова. Дистанционно своим опытом поделятся представители ведущих вузов Томска и Новосибирска, а также Франции, Италии, Германии, Польши, Чехии, США, Бразилии, Индии, Турции, Конго, Бангладеша, Кыргызстана и Донецкой народной республики.

Одним из главных событий станет международный научный симпозиум «Искусство и культура в контексте времени: традиции, инновации, перспективы»: участники изучат социально-исторические и художественные аспекты исследования личности и эпохи князя Александра Невского, обсудят актуальные темы художественного образования и перспективы развития современного театрального искусства, поделятся опытом по изучению традиционной художественной культуры.

В рамках форума «Великие имена России» также пройдут концерты русской хоровой и инструментальной музыки, выставки живописных работ талантливых волгоградских художников-преподавателей ВГИИКа состоится презентация «Собор Александра Невского в Царицыне — Волгограде: история и современность», разработанная сотрудниками Волгоградского областного краеведческого музея. Участников ждут мастер-классы, круглые столы, творческие встречи с известными российскими и зарубежными мастерами искусств. В режиме телемоста запланирована встреча с актрисой и режиссёром Еленой Готье, заслуженным артистом РФ, киноактером, артистом МХТ им. Чехова, продюсера Анатолием Белым.

Торжественное открытие форума состоится 19 апреля в 14:00 в Центральном концертном зале Волгоградской филармонии. В фойе ЦКЗ будут размещены выставка живописных работ художников ВГИИКа, посвящённая юбилею великого князя Александра Невского, и экспозиция раритетных открыток из фондов Волгоградского областного краеведческого музея, посвященная истории культуры дореволюционного Царицына. Кроме того в фойе прозвучит концерт камерной музыки, подготовленный музыкантами ВГИИКа, а специалисты Краеведческого музея представят тематическую презентацию о соборе в честь князя Александра Невского, воздвигнутом в Царицыне — Волгограде.

Церемонию торжественного открытия форума украсит концерт Оркестра русских народных инструментов имени Николая Калинина, в котором прозвучат номера с использованием древних национальных музыкальных инструментов – известного с XII века донского релея, звончатых гусель.