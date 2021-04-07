Работодателей и соискателей приглашают 9 апреля 2021 года в Волгоградском государственном техническом университете, где состоится ежегодная «Ярмарка вакансий». Более 40 организаций, ищущих молодые кадры, предложат свои вакансии. Будущим выпускникам расскажут о вакансиях и требованиях к соискателям.

Как сообщает РИАЦ, для студентов организуют мастер-классы «Как спланировать и запустить бизнес-стратап», «Как составить эффективное резюме», «Создание инструмента для небольшого бизнеса без программирования на учебной платформе 1С», «SAP Fiori». Для ребят с инвалидностью и ОВЗ обустроят сектор «Твоя профессиональная карьера», где будут демонстрировать интерактивные презентации предприятий Волгограда, которые имеют квотированные рабочие места для инвалидов. О правовых аспектах трудоустройства выпускника с инвалидностью и ОВЗ проконсультируют представители Центра занятости населения Волгоградской области.

Начало мероприятия в 11:00. Работодателей и их будущих сотрудников ждут в актовом зале главного учебного корпуса ВолгГТУ, расположенном по адресу: Волгоград, пр. им. Ленина, 28.