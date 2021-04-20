«Концессии водоснабжения» применили нестандартный метод замены водопровода прямо под трамвайными путями и проспектом Ленина. Большая глубина пролегания трубопровода, стесненные условия и большое количество смежных коммуникаций не позволяли произвести работы стандартными способами, пришлось бы останавливать движение трамвая и перекрывать первую продольную магистраль. Для решения сверхсложной задачи «Концессии водоснабжения» применили технологию «труба в трубе без разрушения».

При телеинспекционном обследовании водопровода диаметром 800 мм, идущего под трамвайными путями вблизи Мамаева кургана, обнаружено повреждение, которое в дальнейшем могло привести к возникновению аварийной ситуации. Данный трубопровод был построен около 70 лет назад и за время эксплуатации претерпел значительный износ.

Чтобы обновить 100 метров коммуникаций бригада разработала всего два котлована с обеих сторон дороги. Методом «труба в трубе без разрушения» новую полиэтиленовую трубу протащили в старую стальную при помощи сцепного устройства и лебедки. Старый трубопровод предварительно был очищен от коррозийных отложений и грязи. Возникающее при протаскивании уменьшение диаметра компенсируется за счет отличных гидравлических параметров новых коммуникаций.

В настоящий момент все работы уже завершены, водопровод работает в штатном режиме. Благодаря мастерству бригад «Концессий водоснабжения» ремонтные работы прошли незаметно для потребителей: волгоградцы не почувствовали никаких неудобств.

Качество предоставления коммунальной услуги – приоритетная задача «Концессий водоснабжения». Миссия компании – модернизировать систему водоснабжения и водоотведения Волгограда до уровня передовых предприятий в своей отрасли за счет применения в том числе и уникальных технологий.