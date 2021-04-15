«Концессии водоснабжения» приступили к начальному этапу вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции. Первыми вакцину «Спутник V» получили работники цеха «Юг», обслуживающие водопроводно-канализационное хозяйство Красноармейского и Кировского районов.

Для удобства персонала из отдаленных южных районов города прививку от коронавируса организовали прямо в здании цеха. Выезд мобильной медицинской бригады позволил провести вакцинацию без отрыва от производства.

Важность вакцинации на крупных предприятиях отметили не только медицинские сотрудники, но и сами работники:

«Сейчас в стране сложная ситуация, были случаи заболевания ковидом среди моих знакомых. Я переживаю за своих коллег, близких, хочу обезопасить их и себя, поэтому и решила сделать прививку», — поделилась Мария Семенова, машинист насосной станции «Концессий водоснабжения».

Прививочная кампания продолжится и в цехах других районов Волгограда. Кроме того, все желающие сотрудники смогут пройти вакцинацию на базе Поликлиники №12, которая будет принимать по 30 человек в день, в том числе и в субботу.

«Концессии водоснабжения» поддерживают активную работу региона по формированию коллективного иммунитета от коронавируса. Здоровье сотрудников водоканала – залог непрерывной и качественной работы на благо города.