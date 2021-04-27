В рамках учебного процесса «Концессии водоснабжения» организовали выездной семинар для студентов кафедры «Биологии» Волгоградского государственного университета. На примере работы водоочистных сооружений Тракторозаводского района студенты познакомились с этапами получения питьевой воды и работой Центра контроля качества воды.

Вода из природного источника имеет в своем составе бактериальные загрязнения, способные нанести вред здоровью человека. Для очистки воды необходимо производить ее дезинфекцию. Водопроводные очистные сооружения Тракторозаводского района рассчитаны на двухступенчатую систему очистки природной воды.

На семинаре студенты ВолГУ смогли подробно познакомиться с каждым этапом очистки воды. Приобретенные знания помогут им не только в дальнейшей учебе, но и будущей профессиональной деятельности. Также студенты посетили центр контроля качества воды «Концессий водоснабжения» — одну из самых современных лабораторий России, модернизированную благодаря инвестиционной программе.

«Я впервые на водоочистных сооружениях и понятия не имела, как все устроено, как проходит очистка воды, что есть столько этапов очистки. На самом деле это очень интересно потому, что именно эти водоочистные сооружения обслуживают мой дом, и буквально эту воду я буду сегодня пить и готовить на ней, — поделилась Елена Оганесян, студентка 3 курса кафедры «Биологии».

«Концессии водоснабжения» систематически проводят просветительскую работу с молодым поколением. Помимо регулярных экскурсий для школьников, между концессиями и рядом ведущих вузов заключены соглашения, цель которых — привлечение кадров: молодых, талантливых и перспективных студентов.

Напомним, компания приступила к модернизации хлораторных в 2015 году в рамках инвестиционной программы. Проводимые мероприятия обеспечивают промышленную безопасность химически опасных производственных объектов, в соответствии с требованиями Федерального закона №116-ФЗ, а также гарантируют качество питьевой воды, поступающей потребителям.

В рамках инвестиционной программы закуплено новейшее оборудование, созданы системы контроля уровня остаточного хлора, автоматической безопасности, системы дозирования хлора, световая, звуковая сигнализации наличия хлора, автоматизированные системы утилизации хлорных выбросов. Как результат – повышение качества питьевой воды, снижение количества нестандартных проб и обеспечение безопасных условий труда для персонала.