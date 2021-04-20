Ко Дню Победы ветераны и дети войны, а также сопровождающие их лица могут воспользоваться бесплатными авиабилетами. Такой подарок делает авиакомпания «ИрАэро». Воспользоваться предложением можно в период с 1 по 12 мая 2021 года в пределах всей маршрутной сети (за исключением заграничных маршрутов).

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, оформить билеты можно в кассах авиакомпании и аэропортов. Для этого необходимо предъявить паспорт, а также удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, инвалида войны или ребёнка войны.

– Мы искренне поздравляем всех россиян с наступающим великим праздником Победы, – прокомментировал запуск акции генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин. – Эта акция – самое малое, чем мы можем отблагодарить ветеранов за их подвиг. Желаем доблестным участникам Великой Отечественной долголетия, крепкого здоровья и бодрости духа.

Ознакомиться с актуальным расписанием и уточнить время рейсов можно на сайте https://iraero.ru/. Внимание! С 1 апреля 2021 года авиакомпания «ИрАэро» ввела новые правила провоза багажа, ознакомиться с которыми можно на сайте https://iraero.ru/. Справочная информация по бесплатному номеру в России: 8(800) 707-49-96.