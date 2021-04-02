С 1 апреля в Волгограде и области стартовал поливной сезон. Традиционно он длится ровно 6 месяцев до 1 октября. Одновременно с этим для жителей частных домов возобновляется начисление платы за полив. Расчеты могут производиться двумя способами: по нормативу и согласно показаниям установленного прибора учета.

«Концессии водоснабжения» призывают всех владельцев индивидуальных жилых домов в ближайшее время установить приборы учета на холодное водоснабжение, поскольку с ними плата за коммунальные услуги становится в разы выгоднее.

Статистика показывает, что жители частных домов все чаще ставят приборы учета воды, для того чтобы сократить расходы на полив. Так, в 2016 году только 17033 домов имели водомеры, а к марту 2021 года их количество выросло до 40 439.

Если же счетчика нет, то начисления за потреблённые коммунальные услуги производятся по нормативу P= S*N*T, где S – площадь земельного участка (м2), N – норматив потребления 0,46 (м3/м2), T – утвержденный тариф на холодную питьевую воду (руб./м3).

Прибор учета позволяет перейти от платы за воду по нормативу с учетом поливной площади на оплату лишь фактически потребленного ресурса. Для того, чтобы установить счетчик на холодную воду в частном домовладении необходимо:

Обратиться в «Концессии водоснабжения» для оформления необходимой документации

Купить счетчик с пропускным отверстием не более 20 мм.

Установить прибор учета на точке подключения к центральным сетям водоснабжения – самостоятельно или с помощью привлеченных специалистов.

Ввести прибор учета в эксплуатацию.

Подать заявление на опломбировку счетчика можно в офисе «Концессий водоснабжения» и в офисах «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», а также в отделениях Почты России или по электронной почте, направив заявку на [email protected].

Заявление на опломбировку прибора учета, а также полный перечень необходимых документов размещены в открытом доступе на сайте «Концессий водоснабжения», в разделе «Потребителям», найти их можно по ссылке https://investvoda.ru/?page_id=2117 .

Напоминаем, что задать вопросы и получить консультацию вы можете в контакт-центре «Концессий водоснабжения» (т. 99-67-96) или в справочной службе ИВЦ ЖКХ и ТЭК (т. 32-50-50).