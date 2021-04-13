В рамках празднования 76-летия победы в Великой Отечественной войне в Волгограде стартует серия бесплатных экскурсий на историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане.

По данным Туристско-информационный центр Волгограда, первая экскурсия состоится 14 апреля в 17:00. Экскурсантов проведут от вводной композиции «Память поколений» по территории всего комплекса и до финальной точки путешествия — главного монумента «Родина – мать зовёт!».

Экскурсии проводятся только по записи

Записаться можно в Туристско-информационном центре:

По адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12

По телефону: 8 (8442) 52- 98- 93