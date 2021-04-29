К работе вернулся речной маршрут «Волгоград — Зайчики», который может работать только в половодье. Маршрут будет работать начиная с 28 апреля и до завершения половодья.

Как сообщает городская администрация, навигация до хутора Зайчики осуществляется 5 дней в неделю — в среду, четверг, пятницу и в выходные дни. Всего предусмотрено 20 рейсов в неделю. Актуальное расписание работы речных маршрутов размещено на сайте Пассажирского порта Волгограда https://ppv34.ru.

Ранее с началом весенней навигации возобновили свою работу пять речных маршрутов: «Волгоград — Культбаза», «Волгоград — Островная», «Тулака — Сарпинский», «Обувная — Сарпинский» и «Красноармейск – Вязовая грива». Данные направления дополнили работу круглогодичного маршрута «Руднева — Сарпинский».

Напомним, что согласно решению регионального оперативного штаба, для защиты населения от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, во время поездок в общественном транспорте гражданам необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.