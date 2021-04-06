Уже на этой неделе волгоградцев приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии, сезон которых откроется 8 апреля. Экскурсии проводятся в рамках проекта «Free walking tours».
Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, участникам предлагают три маршрута: Аллея Героев, улица Гоголя, улица Мира. Сбор 8 апреля в 16:00. Для участия в экскурсии необходимо предварительная запись.
Записаться можно в Туристско-информационном центре:
- по адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12
- по телефону: 8 (8442) 52- 98- 93