На следующей неделе в Волгограде будет проведен региональный финал всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2021». По итогам мероприятия трое победителей поедут представлять регион на федеральный финал масштабного литературного проекта страны.

Как сообщает РИАЦ, конкурсантов будут оценивать онлайн жюри из писателей, артистов и телеведущих. Проведение конкурса запланировано с 5 по 7 апреля. Финал всероссийского конкурса будет проходить в лагере «Артек» 23-24 мая 2021 года. Суперфинал запланирован на июнь. Он состоится в Санкт-Петербурге, в Петропавловской крепости.

«Живая классика» — масштабный литературный проект России для детей и подростков. Ежегодно в нём принимают участие более 2,5 миллионов школьников. В этом году конкурс отмечает юбилей: 10-летие отметят суперфиналом, на который соберутся звезды разных сезонов.

Победителей оргкомитет и партнера одаривают подписками на электронные библиотеки ЛитРес, образовательные курсы GeekBrains и доступ к образовательным программам Uchi.ru, электронными книгами от ONYX BOOX и многим другим. Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке театрального института имени Бориса Щукина, глав всех субъектов РФ. Генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Генеральный партнёр конкурса – ПАО ГМК «Норильский никель».

Подробнее о конкурсе «Живая классика» можно узнать на сайте https://youngreaders.ru и в социальных сетях: https://vk.com/young_readers, https://www.facebook.com/youngreaders.ru/ https://www.instagram.com/live_classics/