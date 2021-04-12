«Концессии теплоснабжения» продолжают модернизацию котельных во всех районах города. Сейчас в рамках инвестиционной программы на двух крупнейших котельных Тракторозаводского и Кировского района завершены работы по замене и пуско-наладке новых котлов. Эксплуатация современного оборудования позволит улучшить качество коммунальных услуг тысячам абонентов.





В период осень 2020 – весна 2021 завершены работы по замене и пуско-наладке двух котлов в котельной квартала 412 по ул. Гороховцев, 1 и в котельной квартала 1111 по ул. Закавказская, 4. Специалисты заменили «пиковые» водогрейные теплофикационные котлы типа ПТВМ-50 на аналогичные новые.

Котельная 412 снабжает теплом и горячим водоснабжением 195 объектов Тракторозаводского района, включая 124 многоквартирных жилых дома. Котельная 1111 питает 195 объектов Кировского района, включая 150 многоквартирных жилых домов.

Реализация мероприятий по замене котловых агрегатов проводится в целях улучшения качества предоставляемых услуг абонентам «Концессий теплоснабжения». Важно отметить, что во время проведения работ все потребители в зоне теплоснабжения котельных получают тепло и горячую воду в штатном режиме.

Модернизация котельных проводится и в других районах Волгограда. Основные работы по технологической части с заменой оборудования запланированы после окончания отопительного периода во время плановых остановок котельных.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций. Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 4,3 млрд руб.